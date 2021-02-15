ألمانيا تعزي تركيا في استشهاد 13 من مواطنيها شمالي العراق

أعربت ألمانيا عن تعازيها لتركيا إزاء استشهاد 13 من مواطنيها على يد منظمة "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لنائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أندريا ساسي، الإثنين، بالعاصمة برلين.

وقالت ساسي، "ننقل تعازينا لأسر الضحايا والقتلى".

وأضافت أن "الإرهاب لا يمكن أن يكون له أي مبرر مشروع".

وأشارت ساسي إلى "ضرورة التقيد الصارم بالقانون الدولي واحترام حقوق الإنسان والأبرياء".

وشددت على أن الإرهاب شيء غير مقبول ولا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال.

وعثرت القوات التركية، الأحد، على جثث 13 مواطنا لدى مداهمة إحدى مغارات منظمة "بي كا كا" الإرهابية في منطقة غارا شمالي العراق، في إطار عملية "مخلب النسر-2" التي أعلن وزير الدفاع التركي انتهاءها بتحييد 50 إرهابيا.

وفي 10 فبراير/ شباط الجاري، أطلقت القوات التركية عملية "مخلب النسر-2" في منطقة "غارا".

ومنظمة "بي كا كا" المدرجة في لوائح التنظيمات الإرهابية لدى تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مسؤولة عن مقتل أكثر من 40 ألفا، بينهم أطفال ونساء ورضّع، خلال عملياتها الإرهابية المستمرة منذ أكثر من 30 عاما.