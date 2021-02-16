الخطوط التركية لا تزال الأكثر تسييراً للرحلات اليومية "أوروبياً"

حافظت "الخطوط الجوية التركية" على القمة من حيث أكثر الشركات الأوروبية تسييراً لرحلات، وذلك خلال الأسبوع الماضي من شباط/ فبراير الجاري، بواقع 592 رحلة يوميًا.

وبحسب تقرير للمنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية "يوروكنترول"، الثلاثاء، المتعلق بحركة الطيران في الفترة بين 8 و14 فبراير، فإن الخطوط التركية نظمت متوسط 592 رحلة جوية يوميًا، متجاوزة منافساتها الأوروبية.

وأشار التقرير إلى أن الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس"، جاءت بالمركز الثاني بواقع 383 رحلة يوميًا.

وأظهر أن شركة "بيغاسوس" التركية احتلت المركز الثالث بواقع 263 رحلة يوميًا.

وكان تقريران سابقان للمنظمة، أوضحا أن الخطوط التركية تفوقت على منافساتها الأوروبية بمتوسط عدد الرحلات اليومية في الأسبوع الأخير من ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، والأسبوع الأول من فبراير الحالي.