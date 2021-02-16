تركيا تبدأ عملية اختيار أول روادها إلى الفضاء

تعتزم وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، إعداد قائمة تضمن 3 علماء يتمتعون بإمكانيات علمية وبدنية مميزة، لاختيار أول سفير لتركيا إلى الفضاء من بينهم.

ووفق وكالة الأناضول، تعتزم الوزارة في إطار "البرنامج الوطني للفضاء"، اختيار 3 مواطنين أتراك يخضعون إلى برنامج تدريبي تخصصي لمدة عامين.

وبعد إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان، عزم بلاده تدريب وإرسال مواطن تركي إلى الفضاء ضمن نفس البرنامج، بدأت الوزارة بوضع مجموعة من المعايير التي يجب أن يتمتع بها "سفير تركيا الأول إلى الفضاء".

وتعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا، على إعداد قائمة تتعلق بالمعايير الخاصة برواد الفضاء، بمشاركة مجموعة من الأخصائيين في مجالات الطيران وطب الفضاء وخبراء الطب الرياضي وعلم النفس.

ووفق المعلومات الواردة، يتعين على المواطن التركي الذي يقع الاختيار عليه لزيارة الفضاء، الخضوع لبعض التدريب كما هو الحال في البلدان الأخرى التي تسير رحلات علمية إلى الفضاء.

وسيتم تحديد الأشخاص ذوي الكفاءات والمهارات المطلوبة من المؤسسة التي ستشرف على تدريب رواد الفضاء، كما سيتم اختيار 3 مرشحين من بين المتقدمين وتوفير مشاركتهم في برنامج تدريبي يستمر حوالي عامين.

ومن بين أهداف برنامج الفضاء الوطني، الذي تأسس بمرسوم أصدره الرئيس رجب طيب أردوغان، عام 2018، إرسال مركبة للقمر بحلول 2023، تزامنا مع الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية.

وأيضا تأسيس ميناء فضائي (موقع لإطلاق واستقبال المركبات الفضائية)، وإنشاء منطقة لتطوير تقنيات الفضاء.

بعد عملية التدريب التي سيخضع لها رواد الفضاء المرشحون، سيتم اختيار المرشح "الأكثر نجاحًا"، من أجل البدء بالاستعدادات اللازمة لضمان مشاركته بالدراسات العلمية في الفضاء.

بعد ذلك، سيتم تحديد جدول عمل بالتنسيق مع برامج التعاون الدولي من أجل استكمال الاستعدادات بحلول عام 2023.

ويشمل برنامج رواد الفضاء، التدريب على إجراء التجارب العلمية في محطة الفضاء الدولية، بما فيها التجارب البيولوجية واختبارات تحمل للمعدات الفضائية التي جرى إنتاجها في تركيا.