تركيا: عملية غارا شمال العراق جرت دون إسناد بري وخطط لها بسرية

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الثلاثاء، أن العمليات العسكرية ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق "مستمرة بلا هوادة".

وأوضح أكار في تصريح أدلى به أمام الجمعية العامة للبرلمان، أن عملية "مخلب النسر-2"، في منطقة غارا شمال العراق، كانت عملية نوعية، وأنها وصلت إلى عمق 35 كيلومترا دون إسناد برّي.

وأضاف قائلا: "قبيل العملية التي جرت بالتنسيق مع أصدقائنا وحلفائنا تم اختيار الأهداف بعناية، وتم خلالها مراعاة الاهتمام اللازم بحماية حياة وممتلكات المدنيين والبيئة".

وأشار إلى أن عملية "مخلب النسر-2" جرت دون دعم أو اتصال بري وأنه تم التحضير لها بسرية تامة.

وفي تفاصيل العملية، قال أكار: "عندما نزلت قواتنا إلى المنطقة كان هناك بالفعل شهيدان. وأحد الإرهابيين استسلم لنا فوراً وأخبرنا بالوضع، وأكد لنا الصلات بين بي كا كا وي ب ك الإرهابيين".

وأشار أن خلال عملية "مخلب النسر-2" تم تحييد 53 إرهابيا بينهم اثنان تم القبض عليهما أحياء.