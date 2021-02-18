تركيا.. 83 وفاة بكورونا و7241 إصابة

سجلت تركيا الخميس، 83 وفاة و7 آلاف و241 إصابة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وبحسب بيانات وزارة الصحة اليوم، ارتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 27 ألفا و821 منذ ظهور الجائحة بداية العام الماضي.

فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد حتى اليوم، مليونين و504 آلاف و359.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد المتعافين من الإصابة بكورونا إلى مليونين و504 آلاف و50 بعد شفاء 7 آلاف و217 شخصا اليوم.

وأجرت تركيا 115 ألفا و406 اختبارات للكشف عن كورونا في الساعات الـ 24 الأخيرة، ليرتفع إجمالي الاختبارات إلى31 مليونا و981 ألفا و492 اختبارا.