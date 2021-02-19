وزير الدفاع التركي: حالة ذعر تسود قيادات بي كا كا الإرهابية بعد "المخلب النسر2"

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، إن قوات بلاده دمرت جحور إرهابيي منظمة "بي كا كا" فوق رؤوسهم، في إطار عملية "المخلب النسر 2" في منطقة "غارا" شمالي العراق.

جاء ذلك في كلمة له خلال مراسم عسكرية أقيمت الجمعة، في ولاية إزمير، غربي تركيا.

وأضاف: " قيادات بي كا كا أدركت أنه لم يبق للمنظمة مكان تهرب إليه فقد تم تدمير جحور الإرهابيين فوق رؤوسهم".

ولفت أن المعلومات الاستخبارية تشير إلى وجود حالة ذعر لدى ما يسمى قيادة منظمة "بي كا كا" وأن حركتها تقيدت عبر عملية "المخلب النسر 2".

وأكد أن إبداء موقف مشترك ضد كل أنواع الإرهاب وظيفتنا جميعا وقبل أي شيء "واجب إنساني".