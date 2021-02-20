تركيا تتجه لرفع قيود الحظر المفروضة بسبب كورونا تدريجياً بدء من مارس

أعلن وزير الصحة أن تركيا ستبدأ برفع القيود المفروضة في إطار مكافحة فيروس كورونا تدريجيا، حسب أوضاع كل ولاية اعتباراً من مطلع مارس/ آذار المقبل.

جاء ذلك في تغريدة نشرها فخر الدين قوجة على حسابه بـ"تويتر" السبت.

وأوضح الوزير أنهم يعملون بدقة على اتخاذ الخطوات حول ما يتعلق بعودة الحياة إلى طبيعتها، وأن القرارات ستكون محلية لكل ولاية.

وأضاف: "سنبدأ اعتباراً من الأول من مارس، بمرحلة العودة إلى الحياة الطبيعية، وفقاً لمعايير محددة في إطار أربعة مستويات للخطورة وبقرارات تتخذها لجان حفظ الصحة برئاسة الولاة".

وكانت السلطات التركية اتخذت في الأشهر الماضية، جملة من التدابير ضد فيروس كورونا، منها فرض حظر التجوال بعد الساعة التاسعة مساء كل يوم داخل الأسبوع، وحظر كامل للتجوال في عطلة نهاية الأسبوع، إلى جانب إغلاق المقاهي والمطاعم، وحظر الاحتفالات، ومواصلة الدراسة عن بعد.