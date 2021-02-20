تركيا تنعى أحد أبرز علماء الحديث الأتراك وأردوغان يعزي بوفاته

توفي مساء الجمعة، الشيخ محمد أمين سراج، وهو أحد أبرز علماء الحديث في تركيا.

وذكرت أسرة سراج في بيان: "انتقل إلى رحمة الله عميد أسرتنا الشيخ أمين سراج".

ودعت الأسرة بالرحمة للفقيد، وذكرت أنها ستعلن في وقت لاحق عن تفاصيل مراسم الدفن.

وبدأ سراج -لم يذكر تاريخ ميلاده- بناء على توصيات الإمامين الشافعي ومالك، حفظ القرآن الكريم وهو في السادسة من عمره في بيت جده.

وبين أعوام 1940- 1943 درس سراج في مسقط رأسه بولاية طوقات التركية، ثم أرسلته أسرته إلى إسطنبول لمواصلة تعليمه.

وفي إسطنبول درس علم التفسير والحديث وحصل على أول إجازة في الحديث عن سلسلة المحدث الحاج فرحات ريزوي علي الشيخ سليمان أفندي.

وفي 1950 هاجر إلى مصر لمواصلة تعليمه، وسجل في ثانوية جامعة الأزهر، وتلقى التعليم على يد محمد زاهد الكوثري وحصل على إجازة من الأزهر.



هذا وقدّم الرئيس رجب طيب أردوغان، تعازيه في وفاة محمد أمين سراج،

وقال في تغريدة عبر تويتر: "العالم الشيخ محمد أمين سراج بذل جهودا كبيرة من أجل نيل رضى الله في كل مرحلة من مراحل عمره".

وأضاف: "أدعو الله تعالى أن يتغمد برحمته العالم سراج، وأن يجعل مثواه الجنة".