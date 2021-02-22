المسيرة التركية "بيرقدار TB2" تصل إلى 300 ألف ساعة تحليق

أعلنت شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية، إن طائرتها المسيرة المسلحة "بيرقدار TB2" حلقت في الأجواء حتى اليوم 300 ألف ساعة.

وأضافت في بيان لها، الاثنين، أن ما حققته "بيرقدار TB2" يُضاف إلى سجل إنجازاتها السابقة.

وأوضح البيان أن "بيرقدار TB2" حققت بتحليقها 300 ألف ساعة في الأجواء، رقماً قياسياً في تاريخ الطيران التركي، لتكون أول مركبة طائرة محلية الصنع تحلق هذه المدة.

يُشار إلى أن "بيرقدار TB2" بنوعيها الاستطلاعي والمسلح، تصنعها شركة "بايكار" بإمكانات وقدرات محلية خالصة.

وتُستخدم الطائرة حالياً في الجيش، وقوات حرس الحدود، والأمن وجهاز الاستخبارات في تركيا، إلى جانب استخدامها في بلدان أخرى مثل أذربيجان وقطر وأوكرانيا.