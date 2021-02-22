مناورات "الوطن الأزرق 2021" تنطلق في تركيا الخميس

تنطلق مناورات "الوطن الأزرق 2021" البحرية للجيش التركي، الخميس، بمشاركة 87 سفينة حربية.

وحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، الإثنين، فإن المناورات البحرية ستجرى ما بين 25 فبراير/شباط و7 مارس/ آذار المقبل في كل من البحر الأبيض المتوسط وبحر إيجة.

وتهدف المناورات إلى تقييم جاهزية القيادات والوحدات والسفن التابعة للقوات البحرية، وتطوير القدرات المشتركة في العمليات والتكتيكات البحرية.

كما تهدف المناورات إلى زيادة الاستعداد القتالي بين القيادات في العمليات المشتركة، واختبار قدرات الدعم المتبادل بينها.

ويشارك في المناورات، 87 سفينة حربية و27 طائرة و20 مروحية، من مختلف القوات البحرية والجوية والبرية، منها مروحيات هجومية تابعة لقيادة القوات البرية، ومقاتلات "إف 16" و "إف 4" تابعة للقوات الجوية.

وخلال المناورات سيتم تنفيذ ضربات بحرية وجوية لمركبات غير مأهولة وعالية السرعة كأهداف من أجل خلق بيئة حرب حقيقية.