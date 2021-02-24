أردوغان: سنجعل إسطنبول أحد أهم المراكز الصحية في العالم

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، بجعل مدينة إسطنبول أحد أهم المراكز الصحية على مستوى العالم.

وفي كلمة خلال فعالية حزبية بإسطنبول، قال أردوغان: "نعمل على جعل إسطنبول أحد أهم المراكز الصحية على مستوى العالم وليس في بلادنا فحسب".

وأضاف أن إسطنبول بمثابة رمز للتاريخ الإنساني والإسلامي والتركي "وهي أثمن كنز في الكون بموقعها الفريد وتراثها التاريخي وجمالها الطبيعي وخبرتها الواسعة في كل مجال والأهم من ذلك قيمها الإنسانية".

واستعرض أردوغان انجازات حكومات حزبه العدالة والتنمية في إسطنبول على مدار نحو 18 عاما.

وقال إن تلك الحكومات خصصت مساعدات اجتماعية لإسطنبول بقيمة 17 مليار ليرة تركية خلال الفترة المذكورة، وشيدت 163 منشأة صحية بينها 66 مستشفى بسعة 17 ألفا و534 سريرا.

وأضاف أن حكومات العدالة والتنمية أنجزت 173 ألف مشروع سكني خلال الفترة المذكورة.

وأشار إلى إتمام جميع الدراسات الفنية المتعلقة بمشروع قناة إسطنبول المائية والشروع في الإجراءات اللازمة لباقي الخطوات.

وأضاف: "سنواصل جهودنا التي بدأناها مع تحالف الشعب (يضم حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية) لبناء تركيا الكبيرة والقوية".

ولفت إلى أنه سيعلن الأسبوع المقبل عن حزمة إصلاحات اقتصادية تعكس مجددًا عزم حكومته على ضمان نمو تركيا.

من جهة أخرى، قال أردوغان إن "قرار إعادة فتح آيا صوفيا مسجدا كان ردا على من تعهدوا على لسان سفاح نيوزيلندا بتخليص آيا صوفيا من مآذنه"، في إشارة إلى بيان السفاح "برينتون تارانت" عقب مجزرة المسجدين في نيوزيلندا، والذي تعهد بتحرير "آيا صوفيا" من مآذنه.

وتعهد أردوغان بـ"محو أكبر تهديد حيال أمن بلادنا واستقرار ورفاهية شعبنا من خلال القضاء على جميع الإرهابيين داخل حدودنا وخارجها".

وأضاف: "سنضمن حقوقنا في جميع المياه المحيطة ببلادنا بدءا من شرق المتوسط وصولا إلى البحرين الأسود وإيجة".