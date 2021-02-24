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تركيا.. القوات البحرية تتسلم المسيرة "عنقاء" المحلية الصنع

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 24.02.2021 17:28
تركيا.. القوات البحرية تتسلم المسيرة عنقاء المحلية الصنع

أعلنت رئاسة الصناعات الدفاعية التركية "إس إس بي"، الأربعاء، تسليم طائرتين مسيرتين من طراز "عنقاء"، محلية الصنع، إلى قيادة القوات البحرية.

وقالت "إس إس بي" التابعة لرئاسة الجمهورية، في تغريدة عبر تويتر، إنها سلمت القوات البحرية مسيرتين مقاتلتين من طراز "عنقاء"، التي أنتجتها شركة صناعات الفضاء والطيران التركية "توساش"، بعد إخضاعهما لعملية إطالة مدى.

ونشرت الرئاسة مقطعا مصورا للطائرات، وشاركته مع وسم "من أجل استقلالنا ومستقبلنا".

وأردفت أن طائرتي العنقاء ستساهمان في تعزيز القوات البحرية في الدفاع عن "الوطن الأزرق"، مضيفة "إننا نزيد من أعين قواتنا الأمنية في الأجواء".

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