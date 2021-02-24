تركيا وتونس تؤكدان ضرورة تطوير التعاون في إعمار ليبيا

شدد سفير تركيا لدى تونس رفيق علي أونانير، الأربعاء، على ضرورة تطوير التعاون بهدف الإسهام في إعادة إعمار ليبيا، خاصة بعد تنصيب المجلس الرئاسي الجديد وانتخاب رئيس حكومة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع أونانير مع رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي، بمناسبة انتهاء مهامه، وفق بيان للحكومة.

ونقل البيان عن أونانير تأكيده "أهمية مواصلة التعاون التركي التونسي الليبي في إعادة إعمار ليبيا، خاصة بعد انتخاب المجلس الرئاسي الجديد (برئاسة محمد المنفي) ورئيس حكومة جديد (عبد الحميد دبيبة)".

كما أكد أونانير أهمية "تواصل التعاون التركي التونسي في مختلف المجالات".

بدوره أشاد المشيشي، بحسب البيان، "بعلاقات الأخوة والتعاون التي تجمع بين تونس وتركيا"، مشددا على "عراقتها ومتانتها".

وتشهد ليبيا هذه الأيام انفراجة في أزمتها، بعد انتخاب ملتقى الحوار في 5 فبراير/شباط الجاري، سلطة تنفيذية موحدة، على رأسها دبيبة لرئاسة الحكومة، والمنفي لرئاسة المجلس الرئاسي، مهمتها الأساسية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وتعاني ليبيا صراعا مسلحا، منذ سنوات، حيث تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي المتقاعد خليفة حفتر، بدعم من دول عربية وغربية، الحكومة الليبية على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.