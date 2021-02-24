سفير تركيا بالخرطوم يزور ابنة السلطان "علي دينار"

زار السفير التركي بالخرطوم، عرفان نذير أوغلو، الأربعاء، ابنة سلطان الفور (دارفور) علي دينار.

وقالت السفارة التركية في تدوينة على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، إن عرفان نذير أوغلو، سفير تركيا بالخرطوم، زار "حرم" ابنة سلطان الفور الشهيد علي دينار.

وأضافت السفارة أن "ابنة علي دينار كان عمرها عاما واحد عندما استشهد والدها البطل في العام 1916".

ويعد السلطان علي دينار (1856-1916) آخر سلاطين سلطنة الفور، أو ما عرف لاحقا بإقليم دارفور، وكان أحد حلفاء الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى (1914- 1918) .

وكانت "سلطنة الفور" آخر رقعة من الدولة السودانية بشكلها الجغرافي الحديث استطاع الغزو الإنجليزي إخضاعها لسلطته عام 1916، بعد معركة حامية الوطيس استبسل فيها السلطان "دينار"، ولقي فيها حتفه مع الآلاف من جنوده.

ويكتسب نشاط السفير التركي بعدا اجتماعيا داخل المجتمع السوداني، فعادة ما يقوم بزيارة عائلات الرموز الوطنية، ففي ديسمبر/ كانون الأول، زار أسرة زعيم حزب "الأمة القومي" السوداني الراحل الصادق المهدي.

وتطورت العلاقات السودانية التركية، خلال العقدين الماضيين، وتحديدا منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تركيا، الذي وضع خطة طموحة لتعزيز التواصل مع بلدان إفريقيا.