"فاو": تركيا الأولى أوروبيا في زراعة الأشجار

أظهر تقرير نشرته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، الأربعاء، تربع تركيا على المركز الأول، في قائمة الدول الأكثر زراعة للأشجار على مستوى أوروبا.

وبحسب تقرير "تقييم موارد الغابات العالمي" (FRA)، خلال الفترة 2015 ـ 2020، جاءت تركيا في قائمة الدول الأكثر زراعة للأشجار على مستوى أوروبا، والسادسة عالميا.

وأشار إلى تقدم تركيا نحو المركز الـ 27 عالميا، في قائمة الدول الأكثر عملا لزيادة وجود الغابات، بعد أن كانت في المرتبة رقم 46.

وتعزو المديرية العامة للغابات في تركيا، القفزة القياسية التي أعلنتها "فاو" في نسبة الغطاء النباتي بالبلاد، إلى الجهود الحكومية المبذولة والمتواصلة ليلا ونهارا، لزيادة الغابات والنباتات الخضراء.

وأوضحت المديرية أن مساحة الغابات في البلاد، وصلت إلى 22 مليونا و740 ألف هكتار في 2020.

وأعلنت عزمها زراعة 35 ألف هكتار من الأراضي كل عام في الفترة من 2021 ـ 2023، لزيادة مساحة الغابات الطبيعية.

ومن المتوقع أن يسهم إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان في 2019، 11 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، "يوما وطنيا للتشجير"، في زيادة الكتلة الخضراء في البلد الذي يهدف للوصول إلى مساحة 23.4 مليون هكتار من مساحة الغابات بحلول 2023.