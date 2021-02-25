الدرك التركي يدمر أوكارا لـبي كا كا الإرهابية جنوب شرقي البلاد

دمرت قوات الدرك التركية، الخميس، 8 أوكار لإرهابيي منظمة "بي كا كا"، في ولاية ماردين، جنوب شرقي البلاد.

ونفذت قوات الدرك في ماردين عملية ضد المنظمة الإرهابية في المنطقة في إطار عمليات "أرن- 5".

وأضاف أن القوات أجرت عملية بحث وتفتيش في 8 مواقع تابعة للمنظمة، عثرت فيها على وثائق، وأدوات طبية، وأغذية، ومواد متفجرة تستخدم في صناعة العبوات الناسفة.

وصادرت قوات الدرك المواد التي تعتبر بمثابة أدلة من بين المضبوطات، ومن ثم دمرت الأوكار.

جدير بالذكر، أن وزارة الداخلية أطلقت سلسلة عمليات "أرن" ضد "بي كا كا" الإرهابية، عقب انتهاء عمليات "الصاعقة" في 10 يناير/كانون ثاني الماضي.

وأطلقت الداخلية اسم "أرن" على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي "أرن بلبل"، الذي استشهد على يد إرهابيي "بي كا كا" في 11 أغسطس/ آب 2017.