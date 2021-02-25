الرئيس الأذربيجاني علييف يهنئ أردوغان بعيد ميلاده

هنأ الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الخميس، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة عيد ميلاده.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة الأذربيجانية، بعث علييف رسالة تهنئة إلى أردوغان، متمنيا له الصحة والنجاح في جهوده التي يبذلها لازدهار تركيا.

وأكد علييف أن تركيا سجلت تقدما اقتصاديا واجتماعيا وعلميا كبيرا، وباتت قوة تتبع سياسة مستقلة على الصعيد العالمي، مشيرا إلى أن هذه النجاحات تحققت بفضل جهود أردوغان.

وأعرب عن شعوره بالفخر لوصول العلاقات الأذربيجانية التركية، القائمة على إرادة شعبي البلدين ومبدأ "شعب واحد في دولتين"، إلى أعلى المستويات.

وتابع موجها خطابه لأردوغان: "أنتم شخصيا لعبتم دورا فريدا في نقل العلاقات المبنية على أساس الصداقة والأخوة بين البلدين إلى هذا المستوى".

وأوضح أن عزم أردوغان على تعزيز العلاقات والتحالف الاستراتيجي بين البلدين، ودعمه الواضح والثابت على كافة الصعد لتحرير الأراضي المحتلة، هما موضع تقدير كبير لدى الشعب الأذربيجاني.

وأضاف: "أعتقد أن تعاوننا الفعال والنشط والواسع النطاق في جميع المجالات، وموقفنا الثابت وأنشطتنا القائمة على الدعم والثقة المتبادلة في العلاقات الدولية، سوف تستمر في خدمة تقدم بلدينا ورفاهية شعبينا".

يذكر أن الرئيس أردوغان ولد في 26 فبراير/ شباط 1954، بحي قاسم باشا في إسطنبول.