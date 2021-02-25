المجر تدعو الاتحاد الأوروبي للتعاون مع تركيا بملف اللاجئين

دعا وزير الخارجية والتجارة الخارجية المجري بيتر سيارتو، الاتحاد الأوروبي للتعاون مع تركيا فيما يخص ملف اللاجئين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الخميس، مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو الذي يجري زيارة رسمية إلى العاصمة المجرية بودابست.

وقال سيارتو: "على الاتحاد الأوروبي التعاون مع تركيا فيما يخص ملف اللاجئين، وإلا فإن الاتحاد سيواجه مشاكل أمنية كبيرة".

وأوضح أن تركيا لها دور اقليمي ودولي هام، مبينا أنه أجرى محادثات بناءة مع نظيره تشاوش أوغلو.

وتابع قائلا: "تركيا لها دور محوري في أمن دول الاتحاد الأوروبي، فهي تستوعب حاليا أكثر من 4 ملايين لاجئ، وفي حال توجه هؤلاء نحو القارة الأوروبية، فإن الاتحاد سيعاني أزمة حقيقية".

ولفت إلى وجود أعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين يحاولون دخول الأراضي التركية من الجانب السوري والإيراني للعبور إلى دول القارة الأوروبية.

ودعا مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى الأخذ بعين الاعتبار دور تركيا في منع تدفق اللاجئين والمهاجرين، لدى توجيه انتقادات إلى أنقرة.

وأكد أن المجر تشدد دائما على وجوب تعزيز العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وفيما يخص العلاقات التجارية بين تركيا والمجر، قال سيارتو: "على الرغم من تراجع التجارة العالمية بنسبة 9 % خلال فترة الوباء، إلا أن تجارتنا مع تركيا نمت في هذه الفترة 6 %".

وأشاد بجهود تركيا في مكافحة فيروس كورونا، لافتا إلى أن أنقرة تجري حاليا 17 دراسة لإنتاج لقاح مضاد للفيروس.