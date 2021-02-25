تركيا والعراق تعتزمان فتح معبر حدودي جديد

كشف وزير النقل والبنى التحتية التركي، عادل قره إسماعيل أوغلو، عن عزمهم فتح معبر حدودي جديد مع العراق.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها الوزير التركي، الخميس، خلال لقاء مع نظيره العراقي، ناصر حسين بندر، في إسطنبول.

وأضاف "قره إسماعيل أوغلو" أنهم يهدفون لتأسيس تعاون وثيق مع العراق لتطوير بنيتها التحتية.

وفي هذا الإطار، يعتزم البلدان فتح معبر حدودي جديد وتأسيس خط سكك حديدية بينهما، وفقاً للوزير التركي.

وشدد أن المرحلة المقبلة ستشهد لقاءات واتصالات بين القطاعين العام والخاص بالبلدين، للتعاون في مجالات مختلفة، في خطوة لتعزيز رخاء وجودة المعيشة للشعب العراقي.

بدوره، أعرب وزير النقل العراقي ناصر حسين بندر، عن رغبتهم في تأسيس تعاون وثيق مع تركيا، في مجالات النقل البري والجوي والسكك الحديدية.

وعبر عن أمنيته في فتح خط الترانزيت بين البلدين، في أقرب وقت ممكن، مبيناً استمرار العمل على هذا المشروع.