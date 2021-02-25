وزير الداخلية التركي يبحث مع نظيرته البريطانية قضايا الإرهاب والهجرة

بحث وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الخميس، مع نظيرته البريطانية بريتي باتيل، قضايا مكافحة الإرهاب والهجرة.

وأفاد مراسل الأناضول، أن صويلو أجرى المباحثات مع باتيل عبر اتصال مرئي، بعيدًا عن الصحافة.

وأضاف أن الجانبين بحثا خلال اللقاء قضايا مكافحة الإرهاب وتمويله، ومسألة الهجرة.

بدورها، أفادت وزارة الداخلية التركية في بيان أن باتيل أعربت عن "تعازيها في مقتل المواطنين الأتراك على يد منظمة بي كا كا الإرهابية".

ويوم 14 فبراير/شباط الجاري، عثرت القوات التركية على جثامين 13 مواطنا لدى مداهمة إحدى مغارات "بي كا كا" بمنطقة غارا في إطار عملية "مخلب النسر 2" التي استمرت بين 10 ـ 14 فبراير/ شباط الجاري، وانتهت بتحييد 53 إرهابيا.

وتبين لاحقا أن إحدى الجثامين الـ13 تعود لمواطن عراقي، بحسب بيان صادر عن ولاية ملاطية التركية.

و"بي كا كا" المدرجة في لوائح المنظمات الإرهابية لدى تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مسؤولة عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، بينهم أطفال ونساء ورضّع، خلال عملياتها الإرهابية المستمرة منذ أكثر من 30 عاما.