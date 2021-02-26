أقار: على الجميع أن يعي وحشية "بي كا كا"

شدّد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار على ضرورة أن يعي الجميع في الداخل والخارج، وحشية وإجرام تنظيم بي كا كا" الإرهابي من خلال المجزرة التي ارتكبها في منطقة غارا شمالي العراق.

وقال أقار في تصريحات صحفية الجمعة: "ثمة خونة وغافلون في الداخل والخارج يصرون على عدم رؤية حقيقة وضاعة وإجرام "بي كا كا" في غارا".

وأضاف: "لطالما يتحدث الاتحاد الأوروبي عن حقوق الإنسان، لكن ماذا عن حق الحياة لمواطنينا الذين استشهدوا بـ"غارا"؟ يتعين على أدعياء الديمقراطية التخلي عن النفاق بعد الآن".

وحول تحرش مقاتلات يونانية بسفينة أبحاث تركية في بحر إيجة، أكد أقار أنه تمّ الرد بالشكل اللازم على تحرش الطائرات اليونانية قائلاً :"هذا الفعل لا يتناسب مع علاقات حسن الجوار".

وبالنسبة لمنظومة إس-400 الروسية للدفاع الجوي، أشار أقار أنها ستستخدم لمواجهة التهديدات والمخاطر واستدرك بأنها لا تشكل خطر على من لا ينوي مهاجمة تركيا.

كما استنكر القيود المفروضة على بلاده من قبل الولايات المتحدة، فيما يتعلق بمشروع مقاتلات "إف 35" واصفاً إياها بأنها "لا تتوافق مع روح التحالف" في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ويوم 14 فبراير/ شباط الجاري، عثرت القوات التركية على جثامين 13 مواطنا لدى مداهمة إحدى مغارات "بي كا كا" بمنطقة غارا في إطار عملية "مخلب النسر 2" التي استمرت بين 10 ـ 14 فبراير/ شباط الجاري، وانتهت بتحييد 53 إرهابيا.

وتبين لاحقا أن إحدى الجثث الـ13 تعود لمواطن عراقي، بحسب بيان صادر عن ولاية ملاطية التركية.

و"بي كا كا" المدرجة في لوائح المنظمات الإرهابية لدى تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مسؤولة عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، بينهم أطفال ونساء ورضّع، خلال عملياتها الإرهابية المستمرة منذ أكثر من 30 عاما.