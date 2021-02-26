تركيا.. ضبط إرهابيين أثناء محاولتهم الفرار إلى اليونان

أعلنت وزارة الدفاع التركية ضبط 5 أشخاص أثناء محاولتهم الفرار إلى اليونان بينهم عضو في تنظيم "غولن" الإرهابي واثنان من منظمة "بي كا كا" الانفصالية الإرهابية.

وقالت الوزارة في بيان الجمعة، إن فرق حرس الحدود في ولاية أدرنة (شمال غرب) ألقت القبض على 5 أشخاص في مناطق حدودية متفرقة أثناء محاولتهم التسلل إلى اليونان.

وأوضح البيان أن أحد الأشخاص المضبوطين ملاحق بتهمة الانتماء لتنظيم غولن الإرهابي، الذي نفذ محاولة 15 يوليو/تموز الانقلابية الفاشلة عام 2016.

كما لفت إلى أن اثنان من بين الخمسة، مطلوبان للعدالة بتهمة الانتماء لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية، وتوجد مذكرتا إلقاء قبض بحقهما.