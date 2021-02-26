تشاوش أوغلو: نرغب في مشاركة كرواتيا خبراتنا في مواجهة الكوارث

أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، عن رغبة بلاده في مشاركة كرواتيا خبراتها التي اكتسبتها في التعامل مع الكوارث الطبيعية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نائب رئيس الوزراء الكرواتي تومو ميدفيد ووزير الخارجية والشؤون الأوروبية غوردون غرليك رادمان، في مدينة بترينجا الكرواتية التي شهدت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي زلزالا بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر.

وقال تشاووش أوغلو: "سنقدم ما بوسعنا من دعم من أجل إعادة إعمار المناطق التي ضربتها الزلازل".

وأعرب تشاوش أوغلو عن تقديره للجهود التي يبذلها الوزراء الكرواتيون في إعادة الحياة للمناطق التي ضربها الزلازل.

وشدّد على أهمية التضامن والتكاتف بين الدول، في وقت الأوبئة والكوارث الطبيعية.

وأشار أن إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) والوكالة التركية للتعاون والتنسيق، كانتا من أوائل المؤسسات التي عملت في مناطق الزلزال بكرواتيا، مبينا أنّ نظيره الكرواتي رادمان، كان من أول المتصلين به عقب زلزال إزمير.

وأوضح أنّه سيبحث مع الرئيس الكرواتي ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان ونظيره، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في مجال التعامل مع الكوارث الطبيعية.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر، مدينة بترينجا وسط كرواتيا، أسفر عن مقتل 7 وإصابة 26 بجروح.

من جهته، أشار وزير الخارجية والشؤون الأوروبية غوردون غرليك رادمان، إلى إرسال تركيا 200 حاوية و480 خيمة و272 مدفأة و500 بطانية (أغطية)، و500 طرد غذائي و810 طرود مستلزمات نظافة إلى المتضررين من الزلزال.

وقال : "لن ننسى أبدا تضامن تركيا مع كرواتيا والمساعدات التي أرسلتها" عقب الزلزال.

ولفت إلى قدوم 10 خبراء من إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إلى كرواتيا لتقديم المساعدة وتبادل خبراتهم بعد الزلزال.

وبيّن أن الشركات التركية قدمت أيضًا مساعدات مالية.