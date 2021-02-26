منظومة "صونغور" التركية تصطاد أهدافا متحركة بنجاح

أعلن رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، أن منظومة الدفاع الجوية محلية الصنع "صونغور" أثبتت فعاليتها ضد الأهداف المتحركة في الاختبارات التي خضعت لها.

جاء ذلك في تغريدة نشرها دمير عبر حسابه على تويتر الجمعة، تطرق خلالها إلى اختبارات "صونغور" المطوّرة من قبل شركة "روكيتسان" التركية لصناعة الصواريخ.

وقال دمير: "عززت صونغور دورها في الدفاع الجوي متعدد الطبقات من خلال الاختبارات الناجحة ضد أهداف متحركة في أقصى مدى وارتفاع".

وأضاف: "يمكن استخدام المنظومة على المنصات البرية والبحرية والجوية".