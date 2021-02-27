أردوغان يترحم على "أربكان" في الذكرى العاشرة لرحيله

استذكر الرئيس رجب طيب أردوغان، السبت، رئيس الوزراء الأسبق نجم الدين أربكان بالرحمة في الذكرى العاشرة لوفاته.

وكتب أردوغان عبر تويتر: "في الذكرى العاشرة لرحيل أستاذنا، البروفيسور نجم الدين أربكان نترحم على رجل دولة وسياسة وعلم، أمضى حياته في النضال والتعلّم والتعليم والخدمة، ولفتح آفاق جديدة للبلاد".

وتضمن منشور الرئيس التركي صورة للراحل أربكان.

وولد أربكان في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 1926 ووافته المنية في 27 فبراير/ شباط 2011، وهو مهندس وسياسي تركي تولى رئاسة حزب الرفاه ورئاسة وزراء تركيا في الفترة بين 1996 و1997.

وتحيي تركيا في 28 شباط/ فبراير من كل عام ذكرى انقلاب عام 1997، حيث عقدت قيادة مجلس الأمن القومي التركي في هذا التاريخ، اجتماعا مهد لبداية ما بات يشار إليه في التاريخ السياسي باسم "انقلاب ما بعد الحداثة".

وواجهت الحكومة الائتلافية التي تأسست في 28 يونيو/ حزيران 1996، برئاسة الراحل أربكان، اتهامات بـ "تشكيل خطر على النظام" و"دعم الرجعية"، بعد فترة وجيزة من تسلمها مهام عملها، وأرغمت على تقديم استقالته بعدها.