أقار يجري زيارة لشركة "هافيلسان" للصناعات الدفاعية

أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، ورئيس الأركان يشار غولر، وقادة الجيش، السبت، جولة تفقدية في شركة "هافيلسان" المحلية للصناعات الدفاعية، بالعاصمة أنقرة.

ورافق أقار وغولر في الزيارة كلا من قائد القوات البرية أوميت دوندار، وقائد القوات البحرية عدنان أوزبال، وقائد القوات الجوية حسن كوتشوك أكيوز.

وكان في استقبال أقار والوفد المرافق، رئيس مجلس إدارة الشركة مصطفى شكر، ومديرها العام محمد عاكف نجار، وأعضاء مجلس الإدارة.

وفي كلمة خلال الزيارة، شدد الوزير التركي على أهمية الصناعات الدفاعية، خاصة مع رفض عدد من الدول التي تدعي أنها حليفة وصديقة لتركيا، بيع الأسلحة لأنقرة بدوافع وحجج مختلفة.

وأكد وجود علاقة نسبية بين امتلاك تركيا أسلحة وأنظمة دفاعية نوعية، وسيادتها واستقلالها.

ولفت أن بلاده مضطرة لامتلاك جيش قوي من أجل الدفاع عن حقوقها ومصالحها، ولهذا السبب تدرك جيدا مدى أهمية الصناعات الدفاعية.

وأردف أن نسبة الصناعات الدفاعية المحلية في عتاد الجيش التركي ارتفعت إلى أكثر من 70 بالمئة، في ظل قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضاف: "لكن ما زال أمامنا الكثير لننجزه، فكلما زودنا الجيش التركي بأسلحة ذات تقنيات فائقة أكثر كلما حققنا النجاح أكثر".