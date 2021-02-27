تركيا تنقذ 29 طالب لجوء أعادتهم اليونان

أنقذت السلطات التركية، السبت، 29 طالب لجوء بالقرب من الحدود بولاية أدرنة، حيث أجبرتهم اليونان على العودة، بعدما صادرت أموالهم، وجوازات سفرهم، وهواتفهم، وأحذيتهم.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن قوات حرس الحدود تمكنت من تحديد مكان مجموعة طالبي لجوء، في منطقة "أوزون كوبري" بولاية أدرنة.

وأضافت أن الحرس التركي قام بالتعاون مع إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، بإنقاذ 29 طالب اللجوء، بينهم أطفال ونساء، بينما كانوا على وشك التجمد في جزيرة صغيرة على نهر ميريتش.

وقال طالبو اللجوء إن الأمن اليوناني اعتدى عليهم بالضرب، ثم صادر أموالهم، وجوازات سفرهم، وهواتفهم، وحتى أحذيتهم.