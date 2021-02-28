وزير الصناعة التركي يزور منشأة "Delta V" لتكنولوجيا الفضاء

أجرى وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، زيارة إلى منشأة شركة "Delta V" لتكنولوجيا الفضاء في اسطنبول.

وتعمل الشركة على تطوير صاروخ وطني يعمل بالطاقة الهجينة سيحمل المركبة غير المأهولة إلى القمر.

واجتمع ورانك مع مسؤولي الشركة في المنشأة الكائنة بمدينة اسطنبول، واطلع على سير الأعمال.

وفي تصريح له عقب تجوله في المنشأة، قال ورانك إن برنامج الفضاء الوطني الذي أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان يوم 9 فبراير/شباط الجاري، سيساهم في رفع تركيا إلى مصاف الدول الرائدة في أبحاث الفضاء.

وأضاف أن تركيا لديها هدف كبير، وهو الهبوط الخشن على سطح القمر (هبوط مباشر دون مساعدة صاروخية) بتكنولوجيتها المحلية بحلول عام 2023، وإجراء هبوط سلس بحلول 2028.

ويوم العاشر من فبراير/ شباط الجاري، استعرض الرئيس التركي 10 أهداف لبرنامج الفضاء الوطني، من أبرزها إرسال مركبة للقمر بحلول 2023، وتأسيس ميناء فضائي (موقع لإطلاق واستقبال المركبات الفضائية)، وإنشاء منطقة لتطوير تقنيات الفضاء.