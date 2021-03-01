تركيا.. أردوغان يعلن بدء عودة الحياة إلى طبيعتها

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن بدء مرحلة عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل مضبوط في البلاد.

جاء ذلك في كلمة عقب ترؤسه اجتماع الحكومة، الاثنين، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأكد أردوغان أن قرارات تشديد أو تخفيف التدابير ستتخذ بحسب حالة التحسن أو التراجع المتعلقة بكورونا في كل ولاية.

وأشار إلى أن حظر التجول اليومي بين التاسعة مساء والخامسة فجرا سيستمر في جميع أنحاء البلاد.

ولفت الرئيس التركي إلى أن المطاعم والمقاهي في معظم الولايات ستعمل بنصف طاقتها في استقبال الزبائن بين السابعة صباحا والسابعة مساء.

وبيّن أنه سيتم رفع حظر التجول في الولايات التي مستوى خطر كورونا فيها منخفض ومتوسط، وإبقاؤه ليوم الأحد في الولايات التي مستوى الخطر فيها مرتفع ومرتفع جدًا.

كما أكد أردوغان أن التعليم المباشر سيبدأ في الولايات التي مستوى خطر كورونا فيها منخفض ومتوسط، مشيرًا إلى أن ساعات عمل الموظفين الحكوميين ستعود إلى طبيعتها قبل كورونا في جميع أنحاء البلاد.

وشدد أنه سيتم إعادة تحديد ألوان الولايات بحسب مستوى الخطورة كل أسبوع وتحديث إجراءات عودة الحياة لطبيعتها كل أسبوعين.

وأكد أن تركيا بين أفضل 5 دول بالعالم في التلقيح ضد كورونا إثر تطعيمها 9 ملايين شخص، أي أكثر من 10 % من السكان.