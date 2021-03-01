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هيئة الإغاثة التركية تقدم 300 منزلا إضافيا للنازحين شمالي سوريا

وكالة الأناضول للأنباء
غازي عنتاب
نشر في 01.03.2021 14:02
هيئة الإغاثة التركية تقدم 300 منزلا إضافيا للنازحين شمالي سوريا

قدمت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "IHH"، الإثنين، 300 منزلا، للأسر النازحة، في منطقة أعزاز بسوريا.

وقال مراد شاهين نائب ممثل "الإغاثة التركية" بولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، "إن الدعم الذي قدمته الهيئة بالتعاون مع متبرعين من أبناء المدينة، لبناء 300 منزل طوب تخدم 1300 سوري نازح في المناطق الآمنة القريبة من الحدود التركية".

وأضاف شاهين "إننا نهدف لتحسين أوضاع النازحين في المخيمات وتوفير أماكن معيشة أفضل تعينهم على مجابهة برد الشتاء القارص".

وبين رغبة الأسر النازحة التي انتقلت إلى البيوت الجديدة في اطلاق اسم "غازي عنتاب" على المنطقة التي توجد بها كعربون محبة وامتنان.

وأكد شاهين دعمهم الكامل والمستمر للمحتاجين والمظلومين في سوريا، وفي كل مكان.

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