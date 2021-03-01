4 فئات لكورونا في تركيا.. خريطة التصنيف

نشر وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، الاثنين، خريطة مخاطر فيروس كورونا الخاصة بالبلاد مصنفة بالألوان بحسب درجة الخطورة في كل ولاية.

وأوضح الوزير التركي في تغريدة عبر "تويتر"، أنه تم تصنيف الخريطة على 4 فئات تتضمن اللون "الأزرق" للولايات منخفضة المخاطر، و"الأصفر" للمتوسطة، و"البرتقالي" للعالية، و"الأحمر" للأكثر خطورة.

وأضاف أن بدء مرحلة عودة الحياة إلى طبيعتها ستتم بحسب حالة التحسن أو التراجع المتعلقة بالفيروس في كل ولاية.

ووفقا للخريطة، صنفت كل من إسطنبول وإزمير وموغلا وجناق قلعة في فئة عالية المخاطر باللون البرتقالي، فيما صنفت العاصمة أنقرة بفئة متوسطة المخاطر باللون الأصفر.

أما من بين الولايات ذات الفئة الأكثر خطورة المصنفة باللون الأحمر، فكانت أدرنة وباليكسير (غرب)، وقونية (وسط) وطرابزون وأوردو وصامصون (شمال).

ومن بين الولايات منخفضة الخطورة المصنفة باللون الأزرق، كانت شانلي أورفة، وديار بكر، وموش، وماردين ووان وهكاري (شرق).

والاثنين، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان بدء مرحلة عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل مضبوط.

وأكد أردوغان، أن قرارات تشديد أو تخفيف التدابير ستتخذ بحسب حالة التحسن أو التراجع المتعلقة بكورونا في كل ولاية.

وشدد أنه ستتم إعادة تحديد ألوان الولايات بحسب مستوى الخطورة كل أسبوع وتحديث إجراءات عودة الحياة لطبيعتها كل أسبوعين.

وحتى مساء الاثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا في تركيا، مليونين و711 ألفا، توفي منهم أكثر من 28 ألفا، وتعافى ما يزيد على مليونين و578 ألفا، بحسب وزارة الصحة التركية.