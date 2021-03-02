أردوغان يكشف ملامح خطة عمل حقوق الإنسان ويؤكد أنها ستطبق خلال عامين

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن خطة عمل حقوق الإنسان المعدّة من قِبل وزارة العدل التركية، ستطبق في غضون عامين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل تعريفي بالخطة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان أن خطة عمل حقوق الإنسان مثال على استمرار إرادة حكومته في التغيير والإصلاح.

وأضاف أن خطة عمل حقوق الإنسان تستند إلى احتياجات ومطالب الشعب، وأنها أُعدّت بعد استشارات مستفيضة.

ولفت إلى أن الخطة مثال للتوافق الفكري بين الحكومة والشعب للوصول إلى ديمقراطية تعددية أكثر حرية وتشاركية.

وتابع قائلا: "لجنة تعويضات حقوق الإنسان ستقوم بتعويض أضرار المحاكمات المطولة دون الحاجة للرجوع إلى المحكمة الدستورية".

وأشار إلى أن قرارات هيئة المراقبة العامة ولجنة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا ستصبح متاحة للجميع.