خفر السواحل التركي ينقذ 55 مهاجراً في موغلا أعادتهم اليونان

أنقذت فرق خفر السواحل التركية 55 مهاجرا قبالة ولايتي "جناق قلعة" و"موغلا" بعدما أرغمتهم اليونان على العودة إلى المياه الإقليمية لتركيا.

وأفادت وكالة الأناضول، الإثنين، أن الفرق التركية أنقذت 33 مهاجرا قبالة سواحل قضاء أيواجيك بولاية جناق قلعة (شمال غرب).

وأوضحت أن الفرق هرعت لإنقاذ المهاجرين الذين كانوا على متن قاربي نجاة، وتبين أن خفر السواحل اليوناني دفعهم نحو المياه التركية.

ولفتت إلى أنه تمت إحالة المهاجرين إلى مركز إعادة الأجانب في أيواجيك، عقب إنقاذهم.

كما أنقذت فرق خفر السواحل التركية 32 مهاجرا كانوا على متن قارب مطاطي قبالة سواحل قضاء بودروم بولاية موغلا (جنوب غرب) بعدما أرغمتهم اليونان على العودة.

وجرت إحالة المهاجرين إلى مديرية الهجرة في موغلا، عقب اتخاذ الإجراءات الرسمية.