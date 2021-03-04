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تركيا.. وزير الدفاع وقادة الجيش يتوجهون إلى مكان سقوط المروحية

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 04.03.2021 21:17
آخر تحديث في 04.03.2021 21:28
تركيا.. وزير الدفاع وقادة الجيش يتوجهون إلى مكان سقوط المروحية

توجه وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الخميس، مع قادة الجيش إلى جنوب شرقي البلاد، لتفقد مكان تحطم المروحية العسكرية التي استشهد فيها 10 عسكريين.

ومن ثم غادر أقار مع رئيس هيئة الأركان يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، إلى ولاية بيتليس، لتفقد أحوال العسكريين المصابين، والاطلاع على سبب سقوط المروحية.

والخميس، أعلنت وزارة الدفاع التركية، استشهاد 10 عسكريين وإصابة 3 آخرين، جراء حادث تحطم مروحية أقلعت من ولاية "بينغول" شرقي البلاد.

وذكر بيان للوزارة أن الاتصال انقطع بالمروحية عند الساعة 14:25 بالتوقيت المحلي (ت.غ+3) أثناء توجهها إلى قضاء تطوان بولاية بيتليس (جنوب شرق).

وأوضح البيان أن المروحية من طراز "كوغار" وتتبع للقوات البرية.

وذكر أن أعمال البحث بدأت مباشرة في المنطقة، وأن المروحية تحطمت جراء حادث عرضي،

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