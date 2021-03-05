تركيا: تحقيقات المروحية المنكوبة لم ترصد علامات انفجار أو حريق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن التحقيقات الأولية في تحطم المروحية بولاية بيتليس جنوب شرقي البلاد، لم ترصد أي علامات انفجار أو حريق.

وأشارت الوزارة في بيان، الجمعة، أن الأرصاد الجوية أكدت عدم وجود أي عوامل تؤثر سلبا في أنشطة المروحية بقضاء تطوان في بيتليس، قبل إقلاعها من ولاية بينغول (شرق).

ولفتت إلى أن المعلومات الأولية أظهرت أن المروحية سقطت جراء تغير مفاجئ في الأحوال الجوية.

وقالت إن فريق التحقيق التابع للقوات البرية وصل إلى مكان الحادث، والنتيجة النهائية ستصدر بناء على التحقيقات الفنية المفصلة التي سيجريها.

والخميس، أعلنت وزارة الدفاع تحطم مروحية تابعة لقيادة القوات البرية أثناء رحلتها من ولاية "بينغول" إلى "بيتليس"، ما أسفر عن استشهاد 11 عسكريا، وإصابة اثنين آخرين يواصلان علاجهما بالمستشفى، وحالتهما مستقرة.

وأرجع وزير الدفاع خلوصي أكار، الحادث استنادا إلى معلومات أولية، وشهود عيان، "للأحوال الجوية التي تغيرت بشكل مفاجئ".