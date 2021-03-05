دول ومنظمات تعزي تركيا في شهداء المروحية المنكوبة

أعربت دول ومنظمات، الخميس، عن تعازيها لتركيا في شهداء تحطم المروحية العسكرية بولاية بيتليس جنوب شرقي البلاد.

ومساء الخميس، استشهد 11 عسكريًا، جراء تحطم مروحية أقلعت من ولاية بينغول، متوجهة إلى ولاية بيتليس (جنوب شرق)، نتيجة تغير مفاجئ في الأحوال الجوية، وفق معلومات أولية كشف عنها وزير الدفاع خلوصي أrار.

وقدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لنظيره التركي رجب طيب أردوغان رسالة تعزية بهذا الخصوص.

وفي تغريدة على تويتر كتب زيلينسكي: "لترقد كافة أرواح الشهداء الذين سقطوا أمس بحادثة المروحية في ولاية بيتليس في الجنة بسلام، وأتمنى لأسر الشهداء الصبر، وللجرحى الشفاء العاجل".

كما قدم رئيس البرلمان الأوكراني دميترو رازومكوف، تعازيه للشعب التركي، وتمنى الصبر والسلوان لأسر الشهداء والشفاء للجرحى.

وباللغة التركية، كتب رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال على تويتر: "تلقيت ببالغ الحزن نبأ استشهاد الجنود الأتراك، الرحمة للشهداء الذين فقدوا أرواحهم، والصبر لأسرهم والشفاء للجرحى، تعازيّ للشعب التركي".

كما بعث وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا رسالة تعزية لنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، معربا عن حزنه لما وصفه بـ"الحادث المأساوي".

من جانبه، بعث الرئيس الكازاخستاني قاسم جومرت توكاييف برقية تعزية لنظيره التركي أردوغان، أعرب فيها عن حزنه الكبير لسقوط الشهداء.

وقال في البرقية: "نتشارك معكم آلامكم في هذه الأوقات، وباسمي وباسم شعبي نقدم تعازينا لكم وللشعب التركي الشقيق".

بدوره، أعرب الرئيس الجورجي سالومي زورابيشفيلي، عن تعازيه لتركيا في الشهداء الذين ارتقوا بتحطم المروحية.

وقال عبر حسابه على تويتر: "إنه حادث أليم، ونقف إلى جانب أسر الضحايا".

فيما عبر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، عن أسفه لتلقيه نبأ فقدان العسكريين الأتراك لحياتهم جراء الحادث.

وأعرب في تغريدة على تويتر عن مشاطرته تركيا آلامها، مقدما تعازيه إلى أسر الضحايا وكل الشعب التركي.

كما أرسل وزير الخارجية وشؤون أوروبا في ألبانيا أولتا تشاكا، ووزير خارجية جمهورية قبرص التركية تحسين أرطغرول أوغلو برقيات تعزية لنظيرهما التركي مولود تشاووش أوغلو.

كذلك نشر وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا عبر تويتر، رسالة تضامن مع تركيا حكومة وشعبًا مرفقة بالعلم التركي.

وأعرب الوزير الفنزويلي عن تعازيه لأسر الشهداء، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى.

من جهته، نشر وزير العدل الصومالي عبد القادر محمد نور، رسالة عزاء في المناسبة ذاتها.

وقال نور في تغريدة على تويتر: "آلام الأمة التركية التي لم تقطع دعمها عنا في أيامنا السيئة، هي آلامنا أيضا".

بدوره، أكد بغداد أمرييف، الأمين العام لدول مجلس الدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي)، أنه تلقى بحزن عميق نبأ استشهاد عسكريين في حادثة المروحية.

وقال في بيان: "باسمي وباسم المجلس التركي ندعو الله الرحمة للعسكريين الذين فقدوا حياتهم في الحادث الأليم، ونعزي أسرهم والشعب التركي الشقيق، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

كما بعث القيادي في الجبهة التركمانية، وزير شؤون المكونات في حكومة إقليم كردستان شمالي العراق، آيدن معروف، برسالة عزاء إلى وكالة الأناضول.