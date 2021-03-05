شنطوب: إحصاء سكان مقدونيا ذوي الأصول التركية ضمان لحقوقهم وهويتهم

بعث رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الجمعة، تسجيل فيديو إلى اتحاد منظمات المجتمع المدني التركي في شمال مقدونيا، أكد فيه أن إحصاء السكان من أصول تركية ضمانة لحقوقهم وهويتهم.

وأشار شنطوب إلى أن منظمات المجتمع المدني التركية (مواطنون مقدونيون) تستعد في أبريل/ نيسان المقبل لإجراء إحصاء لعدد سكانها المقدونيين من الأصول التركية.

وأعرب رئيس البرلمان عن ثقته في إجراء المنظمات المقدونية التركية، إحصاء شفافا وعادلا للسكان من الأصول التركية.

وشدد على أن تركيا تعتبر الإحصاء السكاني للمقدونيين الأتراك، ضمانة للحقوق الوطنية والوجود والهوية لأبناء جلدتها في شمال مقدونيا.

وأضاف: "نؤمن أن الإحصاء المزمع إجراؤه سيقام بطريقة عادلة وقانونية وشفافة".

وأشار شنطوب إلى أن إحصاء عدد السكان من الأصول التركية سيكون له تأثير مباشر على البنية الاجتماعية والثقافية الغنية لشمال مقدونيا.

وأكد أنه بالإضافة إلى المساهمة في السلام الداخلي والازدهار والسلام في البلاد، سيكون للإحصاء أهمية كبيرة من حيث التطورات الاقتصادية الجزئية والكلية.

ولفت إلى أن الأتراك المقدونيين، من أهم العناصر لإقامة علاقات ودية وبناء الجسور بين شمال مقدونيا وتركيا.

وبحسب ما نشره موقع السفارة التركية لدى سكوبيه في مايو/ أيار 2019، فإن المقدونيين ذوي الأصول التركية يشكلون 3.85 بالمئة من إجمالي عدد سكان شمال مقدونيا، وفقا لآخر إحصاء أجري عام 2002.