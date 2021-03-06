أردوغان: تركيا ضمن أفضل 3-4 دول في صناعة "المسيرات"

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده من بين أفضل 3-4 دول حول العالم في تصنيع الطائرات المسيرة.

جاء ذلك في خطاب عبر اتصال مرئي من قصر وحيد الدين بإسطنبول، للقوات التركية المشاركة في مناورات "الوطن الأزرق 2021" في بحري إيجة والمتوسط.

وقال أردوغان عن المناورات لهذا العام إنها "شاملة وأكثر قوة وتنظيما ونختبر فيها منظومات أسلحتنا المحلية".

وأضاف: "علينا أن نكون أقوياء ليس اقتصاديا وسياسيا فحسب بل في المجالين العسكري والدفاعي أيضا".

وأردف: "لا نطمع في أراضي وبحار وسيادة أي دولة وإنما نسعى لحماية وطننا وحقوقننا".

وأشار : "نعلم جيدا بأنهم (المتربصون بتركيا) سيستكثرون علينا وطننا الذي نعيش فيه لو شعروا يوما أننا تعثرنا أو أصابنا الوهن".

وفال الرئيس التركي إنّ بلاده صدرت لغاية اليوم أكثر من 130 "منصة بحرية" محلية بقيمة تجاوزت 3 مليارات دولار.

ونوه أن: "تركيا واحدة من 10 دول يمكنها تصميم وصناعة وصيانة سفنها الحربية".

وأكد الرئيس أردوغان أن "هدف القوات البحرية لتركيا الموجودة في مياهها الإقليمية وشتى أنحاء العالم، المساهمة في سلام ورفاه البشرية جمعاء".