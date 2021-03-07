تركيا.. تحييد 7 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 7 إرهابيين من تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" في مدينة تل رفعت شمال غربي سوريا.

وذكرت الوزارة على حسابها في تويتر، الأحد، أن قوات الكوماندوز في الجيش التركي، حيدت الإرهابيين الـ7 أثناء محاولتهم شنّ هجوم على منطقة "درع الفرات".

وأكد الوزارة أنّ عملياتها ضد الإرهابيين متواصلة في المنطقة.

واستطاع الجيش التركي عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من العناصر الإرهابية.

وشمل نطاق العملية مناطق بالريف الشمالي لمحافظة حلب، بينها مدينتا جرابلس والباب.