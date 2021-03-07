تشاووش أوغلو يزور مدينة خيوة التاريخية في أوزبكستان

أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأحد، زيارة إلى مدينة خيوة التاريخية في أوزبكستان التي كانت عاصمة إقليم خراسان الكبير بين عامي 1511 و1920.

جاء ذلك على هامش زيارة رسمية يجريها تشاووش أوغلو إلى أوزبكستان، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية.

وخلال جولته في المدينة، قال تشاووش أوغلو لوسائل الإعلام الأوزبكية، إنه اطلع على معلومات قيّمة عن التاريخ الثقافي لأوزبكستان.

وأوصى تشاووش أوغلو مواطني بلاده بزيارة مدينة خيوة والاطلاع على المعالم الأثرية والتاريخية الموجودة فيها.

وأوضح أن العلاقات التركية الأوزبكية شهدت تطورا كبيرا في ظل قيادة الرئيسين رجب طيب أردوغان وشوكت ميرزيوييف.

وأضاف قائلا: "نعمل حاليا على تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة مثل الثقافة والسياحة والتعليم والزراعة، كما نبذل جهودا مشتركة لتعزيز الروابط بين الدول الناطقة باللغة التركية".

ولفت إلى أن الرئيس أردوغان أصدر تعليماته لرجال الأعمال الأتراك بخصوص بناء فنادق في مدن خيوة وسمرقند وبخارى.