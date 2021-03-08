تركيا.. بيع 770 ألف سيارة في 2020

أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي "مصطفى وارانك"، عن أرقام مبيعات السيارات والأجهزة الإلكترونية في تركيا خلال العام 2020.

وأوضح الوزير التركي في تغريدة عبر "تويتر" الإثنين، أن الاقتصاد التركي الذي حقق نموا سنويا قدره 1.8 بالمئة خلال العام الماضي، بلغ فيه عدد مبيعات السيارات 773 ألفا.

وأضاف أن مبيعات الأجهزة الإلكترونية اللوحية بلغت مليونا و353 ألف قطعة، بينما مبيعات أجهزة الكمبيوتر بلغت 983 ألف جهاز، و10.8 ملايين هاتف محمول.

وبلغت مبيعات التلفاز 2.6 مليون، ومبيعات الأجهزة المنزلية (السلع البيضاء) 7.6 ملايين جهاز.

يشار أن الاقتصاد التركي حقق نموا قدره 5.9 بالمئة خلال الربع الأخير من 2020، فيما حقق نموا سنويا قدره 1.8 بالمئة رغم جائحة كورونا.

وحسب معطيات كشفت عنها هيئة الإحصاء التركية الاسبوع الماضي، فقد بلغت حصة الفرد الواحد من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المنصرم 60 ألفا و537 ليرة تركية (ما يعادل 8 آلاف و599 دولارا).