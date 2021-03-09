أقار: تحييد 25 إرهابيا من "بي كا كا" بينهم قيادي في غارة جوية شمالي العراق

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار اليوم الثلاثاء، إن نحو 25 إرهابيا من تنظيم بي كا كا الإرهابي، بمن فيهم قيادي في التنظيم الإرهابي، قد تم تحييدهم في غارات جوية تركية على منطقتي هاكورك وقنديل في شمال العراق.

وقال أقار في حديث للصحفيين في طريق عودته من رحلة إلى رومانيا، إن بلاده مصممة على القضاء التام على الإرهابيين في المنطقة.

وقال أقار إن "الإرهابيين لم يعد لديهم مكان للاختباء" ، مضيفا أن الجيش التركي مصمم على القضاء على الوجود الإرهابي بشكل كامل.

وغالبًا ما يستخدم إرهابيو تنظيم بي كاكا مناطق شمال العراق للتخطيط لهجمات إرهابية داخل الحدود في تركيا.

وقد دأبت القوات المسلحة التركية بانتظام على عمليات عبر الحدود في شمال العراق، وهي المنطقة التي يمتلك فيها إرهابيو بي كاكا مخابئ وقواعد ينطلقون منها لتنفيذ هجمات إرهابية في تركيا. ووصفت حكومة إقليم شمال العراق في وقت سابق وجود تنظيم بي كاكا في سنجار بأنه غير مقبول وطالبت المسلحين بمغادرة المنطقة.

وتشدد تركيا منذ فترة طويلة على أنها لن تتسامح مع التهديدات الإرهابية الموجهة ضد أمنها القومي، ودعت المسؤولين العراقيين إلى اتخاذ الخطوات اللازمة للقضاء على التنظيم الإرهابي. وسبق أن أشارت أنقرة إلى أنه إذا لم يتم اتخاذ الخطوات المتوقعة، فلن تتردد في استهداف التهديدات الإرهابية، لا سيما في سنجار.