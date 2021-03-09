منظومة الدفاع الجوي التركية "حصار" تتجاوز اختبارات قياسية

أعلن رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية إسماعيل دمير، نجاح منظومة الدفاع الجوي المحلية الصنع "حصار+ HİSAR-A، وحصار + HİSAR-O في تجاوز اختبارات قياسية وتحقيق إصابة للهدف هي الأكبر من حيث المدى والارتفاع.

وقال دمير في تغريدة على موقع تويتر إنه عقب تسليم منظومة + HİSAR-Aواجتيازها الاختبارات، أجريت اليوم اختبارات لمنظومة HİSAR-O+ مضيفاً أنها تعد الأطول من حيث المدى والأعلى من ناحية الارتفاع في تركيا حتى الآن.

وأكد أن المنظومة المحلية اجتازت الاختبارات بنجاح، واستطاعت تحديد وتدمير الهدف الجوي بشكل كامل.

وأعرب دمير عن شكره لشركتي ا "أسيلسان" ، و"روكيتسان" التركيتين، لدورهما في نجاح منظومة "حصار-و+/ +Hisar-O".

ومن المقرر أن تساهم منظومة "حصار-و+/ +Hisar-O" في سد احتياجات الدفاع الجوي على المدى المتوسط، وستستخدم بشكل خاص في حماية الوحدات العسكرية الثابتة والمنشآت الحساسة.