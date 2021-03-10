أم تركية تواصل مطالبة الحكومة الألمانية بإنقاذ ابنتها من "بي كا كا" الإرهابية

واصلت المواطنة التركية المغتربة "مائدة ت"، الأربعاء، اعتصامها أمام مقر الحكومة الألمانية للمطالبة باستعادة ابنتها "نيلوفر" المختطفة من قبل منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

ووقفت "مائدة ت" أمام مقر رئاسة الوزراء الألمانية قبيل اجتماع للحكومة برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل، محذرة من أنشطة "بي كا كا" في خداع الشباب تحت ستار الجمعيات الثقافية.

ودعت المغتربة التركية في حديثها للصحافة العائلات الأخرى التي تعرض أبناؤها للاختطاف من قبل "بي كا كا"، إلى التضامن وتوحيد القوى من أجل لفت انتباه الحكومة الألمانية.

وقالت إنها تتواصل مع 18 عائلة، وإنه تجب ممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة الألمانية لإنقاذ الشباب المختطفين وإلا فإن الأمر سيخرج عن السيطرة وسيتم اختطاف المزيد من الشباب.

ورفعت "مائدة" صورة ابنتها ولافتة كتب عليها "بي كا كا فيروس. ساعدوني من أجل إنقاذ طفلتي".

وكانت "مائدة"، أعلنت في وقت سابق أن عائلات أخرى ستشارك في الدعوى القضائية ضد الحكومة الألمانية "التي لا تفعل أي شيء من أجل استعادة أبنائنا".

وانقطع اتصال الأسرة التركية بالفتاة "نيلوفر" منذ 12 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2019، بعد خروجها من المنزل للذهاب إلى المدرسة.

ومنذ فبراير/ شباط 2020، تنظم "مائدة" اعتصامات، أمام مقر جمعية تدعى "نافيندا كردستان" المعروفة بقربها من المنظمة الإرهابية.

كما تنظم اعتصامات أمام بوابة "براندينبورغ" التاريخية الشهيرة وسط برلين أو أمام مقر البرلمان.