"إقليم شمال العراق" يصدر توضيحا حول طابع تذكاري انتقدته تركيا

قال المتحدث باسم حكومة إقليم شمال العراق جوتيار عادل، إن الحكومة لم تعتمد على طباعة نماذج من الطوابع البريدية كانت مقترحة وأثارت انتقادات تركيا.

وأوضح عادل في مؤتمر صحفي الأربعاء، أن فنانين قدموا نماذج من تصاميم طوابع مقترحة لطباعتها بمناسبة زيارة الزعيم الروحي للكاثوليك البابا فرنسيس إلى العراق.

وأضاف أنه لغاية الآن لم يتم اعتماد أي من هذه النماذج، مشيرا أن "التصميم الذي ستتم الموافقة على طباعته سيكون وفقا للدستور والقانون".

وفي وقت سابق، طالبت وزارة الخارجية التركية، إقليم شمال العراق، بـ"تصحيح فوري" لطابع بريدي أصدره مؤخرا تضمن خريطة لكيان من أجزاء مقتطعة من العراق وتركيا وسوريا وإيران.

وقالت الوزارة في بيان: "ننتظر من سلطات حكومة إقليم بشمال العراق تقديم التفسير اللازم والتصحيح الفوري للخطأ الجسيم في أسرع وقت ممكن".

وكانت حكومة إقليم شمال العراق، أصدرت العديد من الطوابع البريدية بمناسبة زيارة بابا الفاتيكان إليها، ومن بينها طابع يظهر خريطة إقليم شمال العراق متضمنا بعض الولايات التركية.