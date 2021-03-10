اجتماع بالرئاسة التركية لبحث تطورات الصناعات الدفاعية

عقد مجلس الأمن والسياسة الخارجية التابع لرئاسة الجمهورية التركية، اجتماعاً، الأربعاء، لبحث التطورات الأخيرة بمجال الصناعات الدفاعية في البلاد.

وعقد الاجتماع في مقر الرئاسة التركية بالعاصمة أنقرة، برئاسة إبراهيم قالن، متحدث الرئاسة التركية ووكيل رئيس المجلس.

وتخلل الاجتماع استعراض إسماعيل دمير، رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية، أبرز التطورات حول الصناعات الدفاعية.

كما ناقش المجتمعون الخطوات التي قامت بها تركيا، خلال السنوات الأخيرة على صعيد الصناعات الدفاعية، والمشاريع التي نفذتها في هذا المجال.

كما أكد المجتمعون على مواصلة تعزيز قدرات تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، لتسد أكبر قدر ممكن من احتياجاتها الدفاعية البرية، والبحرية والجوية.