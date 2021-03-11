أنقرة تدين قرارًا أمريكيًا يتيح الإفراج عن إرهابي قتل دبلوماسيا تركيًا

أدانت وزارة الخارجية التركية، الخميس، "بشدة" قرارا لمحكمة أمريكية، يتيح إطلاق سراح إرهابي قتل القنصل التركي في مدينة لوس أنجلوس عام 1982.

وذكر بيان صادر عن الخارجية التركية أن "المحكمة العليا في لوس أنجلوس اتخذت قرارا يتيح إطلاق سراح الإرهابي الأرمني هامبينغ ساسونيان الذي قتل قنصلنا العام كمال أريكان".

وأشار البيان إلى أن حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، أعلن بأنه سيطعن بقرار المحكمة.

وأضاف: "ندين بشدة هذا النهج الذي أوقع جرحا عميقا في ضمير الشعب التركي"، مشددا أن القرار يتعارض مع المبادئ العالمية للقانون وفهم العدالة.

وأشار إلى استشهاد 58 مواطنًا تركيًا بينهم 31 دبلوماسيًا في الهجمات التي نفذتها منظمات إرهابية أرمنية حول العالم.

وشدد أنه "في فترة تتزايد فيها جرائم الكراهية وتشتد الحاجة إلى التضامن الدولي، فإن إطلاق سراح قاتل وحشي بدوافع سياسية يضر بروح التعاون في مكافحة الإرهاب".

وأضاف أن "جريمة القتل الدنيئة التي ارتكبها الإرهابي ساسونيان الذي لم يُبد طوال 38 عاما في محبسه أي علامة تشير إلى ندمه على ارتكابها، لن تنسى أبدا باعتبارها جريمة تمثل أيديولوجيا مريضة ومشوهة".

وتابع: "بهذه المناسبة، نستذكر بالرحمة وبكل إجلال ذكرى دبلوماسينا الشهيد كمال أريكان وجميع الشهداء الذين فقدوا أرواحهم في اعتداءات المنظمات الإرهابية الأرمنية".

واستشهد الدبلوماسي أريكان في 28 يناير/ كانون الثاني 1982، في هجوم نفذه الإرهابيان الأرمنيان هامبينغ ساسونيان، وكريكور صاليبا في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وبعد إلقاء القبض على ساسونيان، حكم عليه بالسجن المؤبد دون عفو، في حين انتشرت مزاعم بأن الإرهابي الفار صاليبا مات في العام نفسه بالحرب الأهلية اللبنانية.