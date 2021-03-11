فخر الدين قوجه: كابوس كورونا سينحسر خلال 2021

أكد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، الخميس، أن كابوس فيروس كورونا لن يستمر على حاله، وسيشهد تراجعا خلال العام الحالي.

جاء ذلك خلال تصريح أدلى به في مقرة الوزارة بأنقرة، بمناسبة مرور عام على تسجيل أول إصابة بكورونا في تركيا.

وقال قوجه "الكابوس الذي جثم على عام 2020، لن يستمر بنفس الطريقة خلال 2021، وآمل بشدة أن تصبح بلادنا من أولى الجبهات الناجحة في هذه الحرب العالمية".

وشدد قوجه على أن كورونا لن يصبح خلال وقت وجيز مرضًا عاديًا مثل الانفلونزا، لكنه سيفقد قوته الحالية مع استمرار برامج التطعيم.

وأضاف: "عدد الإصابات بالفيروس سينخفض من 5 أشخاص إلى شخص واحد، عند اكتمال برنامج التطعيم، وبالكاد نرى حينها حالات خطيرة".

وأكد أن العالم بات يعرف كل شيء عن الفيروس، بما فيها السلالات المتحورة، مضيفا "العلم تفوق على الفيروس كما هو متوقع، والخطوات المتخذة مع عمليات التطعيم أصبحت تبعث على الفخر"

وحول اللقاحات، أشار قوجه إلى أن تركيا تعاقدت مع الصين لتوفير 50 مليون جرعة من لقاح سينوفارم، واستكملت الدفعة الأولى من الجرعات.

وأضاف "اتفقنا مع شركتي تصنيع لقاحات أخرى لتوفير 130 مليون جرعة، ونواصل مباحثاتنا مع 3 شركات أخرى" دون أن يحددها.

وفي يتعلق باللقاحات المحلية، أكد قوجه أن التجارب السريرية على 5 لقاحات وطنية إضافية ستبدأ قريبا.