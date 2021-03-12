أردوغان: قدمنا مساعدات طبية إلى 157 بلدا و12 منظمة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن بلاده قدمت مساعدات طبية إلى 157 بلدا و12 منظمة دولية خلال جائحة كورونا.

جاء ذلك في منشور على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، بمناسبة مرور عام على تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في تركيا.

وأشار أردوغان إلى أن حكومته أجلت 363 مصابا بكورونا بواسطة طائرات إسعاف خاصة، فيما أجلت أكثر من 100 ألف مواطن من 142 بلدا حول العالم، إلى جانب إجلاء أكثر من 5 آلاف و500 أجنبي إلى بلدانهم .

وأضاف أن الحكومة التركية نقلت جثامين ألفين و680 من مواطنيها من مختلف أنحاء العالم ممن قضوا جراء كورونا، لتدفنهم في بلدهم.