إحباط عمل إرهابي لـ "ي ب ك" داخل الأراضي التركية

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الجمعة، إحباط عمل إرهابي عقب توقيف مسلح من تنظيم "ب ي د/ ي ب ك" داخل الأراضي التركية.

وذكرت الوزارة في بيان، أن قوات الأمن التركية أوقفت 4 أشخاص في مدينة سوروج بولاية شانلي أورفة (جنوب شرق)، تبين أنهم دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية.

وأوضحت في البيان أن واحدا من الأشخاص الأربعة، تبين أنه عنصر من تنظيم "ب ي د/ ي ب ك" الإرهابي.

وأشارت إلى أن قوات الأمن عثرت على 102 كبسولة تفجير (صاعق)، ووحدة تخزين "يو إس بي" داخل حقيبة الإرهابي.

وأضافت أنه عقب فحص وحدة التخزين تم تحديد موقع عبوة ناسفة تزن 10 كغم على طريق بين ولايتي "شانلي أورفة" و"أدي يامان" التركيتين.

وأفاد البيان أن قوات الأمن تمكنت من تدمير العبوة الناسفة.